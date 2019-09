Un lampo di Neymar lancia il Psg: 1-0 sul campo del Lione

Il Paris Saint-Germain si riprende la vetta solitaria della Ligue 1. La squadra di Tuchel ha vinto, non senza soffrire, per 1-0 in casa dell’Olympique Lione nel posticipo della sesta giornata di campionato. Dopo 87 minuti di grande equilibrio, a decidere la sfida è un guizzo da campione di Neymar, che ha regalato così i tre punti ai suoi. Il Psg vola a quota 15 in classifica, il Lione resta fermo a 8.

Foto: Twitter ufficiale Psg