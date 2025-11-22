Un grande primo tempo basta al Napoli: Neres (doppietta) e Lang stendono l’Atalanta (3-1)

22/11/2025 | 22:38:15

Torna alla vittoria il Napoli e lo fa con un grandissimo primo tempo, trascinato dai brasiliani, David Neres e Noa Lang. Gli azzurri battono 3-1 l’Atalanta al Maradona.

Neres ritrova la rete dopo 10 mesi, Lang trova il primo gol in maglia azzurra.

La sblocca il Napoli al 15′, con David Neres, mandato in profondità dal bell’assist di Hojlund: a tu per tu con Carnesecchi l’ex Benfica e Ajax non sbaglia e col mancino la mette all’angolino. Raddoppia il Napoli ancora con l’ex Ajax, conclusione di sinistro che batte Carnesecchi al 38′. Nel recupero del primo tempo c’è gioia anche per Noa Lang, non esattamente con il suo colpo migliore, di testa, a battere per la terza volta Carnesecchi. Ottimo Napoli, 3-0 sull’Atalanta al 45′.

All’intervallo Palladino manda in campo Gianluca Scamacca e la scelta viene premiata: l’ex Sassuolo trova subito il gol dell’1-3, andando a segno praticamente 90 giorni dopo l’ultima volta. De Ketelaere allarga a destra per Bellanova che trova il fondo e va al cross, girato di prima intenzione alle spalle di Milinkovic-Savic dal centravanti della Dea. Atalanta che gioca un bel secondo tempo, gioca bene, Scamacca sfiora anche un altro gol, ma il Napoli gestisce abbastanza bene la gara.

Finisce 3-1 per il Napoli che sale a 25 punti, in attesa di Roma e Inter che sono a 24. L’Atalanta resta invece a 13.

Foto: sito Napoli