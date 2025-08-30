Un grande Cagliari si arrende al 95′ al Napoli, decide Anguissa. Soulé lancia la Roma a Pisa (0-1)

30/08/2025 | 22:43:22

Concluse le due gare delle 20,45 in Serie A. Il Napoli campione d’Italia la risolve al 95′ contro un grande Cagliari al Maradona. La risolve in mischia Anguissa. Il primo tiro in porta dei campioni d’Italia è con Lucca al 43′. Un minuto dopo ci prova anche McTominay, para Caprile. Per il resto tanto possesso palla degli azzurri, ma lento. Il Cagliari è ben messo in campo da Pisacane e riparte sempre con pericolosità. Obert fa tremare il Maradona più volte.

Nella ripresa, il Napoli cambia un po’ ritmo, cerca di impensierire di più il Cagliari attaccando sugli esterni e collezionando tanti corner, ma nulla di fatto. Il Cagliari regge bene, senza soffrire molto. Anzi Folorunsho sfiora addirittura la rete del vantaggio. Conte nel finale si gioca la carta Ambrosino al posto di Lucca in attacco. Il Maradona prova a spingere il Napoli, è Politano il più pericoloso. Assalto campano fino alla fine, al 95′, a 20 secondi dalla fine, Anguissa la risolve in mischia. Vittoria col brivido per il Napoli.

La Roma sbanca l’Arena Garibaldi di Pisa con un tocco da biliardo di Soulé. Roma che fa la partita, Pisa che attende e riparte. Poche palle gol, in particolare Svilar salva i giallorossi nel primo tempo, ma giusto lo 0-0. Nella ripresa, entra Dybala e la Roma si accende. Si sblocca la partita al 55′ grazie ad una protezione palla di spalle di Ferguson su offerta dell’argentino, per servire al bacio Soulé: sinistro di prima intenzione per il vantaggio giallorosso. La Roma ha la chance anche di raddoppiare, Dybala prova, ma di poco alto. Il Pisa risponde con Stengs, Svilar salva all’88’. Risponde la Roma in contropiede, grande giocata di Koné, palla per Dovbyk, ma l’attaccante non trova la rete, il Pisa si salva. Ma non basta ai toscani, vince la Roma che sale a 6 punti, punteggio pieno con Cremonese e Napoli.

