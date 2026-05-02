Un gol per tempo: l’Udinese batte il Torino 2-0

02/05/2026 | 16:58:05

Con un gol per tempo, una alla fine del primo, uno all’inizio della ripresa, l’Udinese sbriga la pratica Torino vincendo 2-0 con grande merito.

Una buona Udinese, in gestione, concede poco a un Torino spento.

Primo tempo in equilibrio, poi, all’ultimo sussulto Ehizibue regala il vantaggio ai friulani: fuga a sinistra di Solet, cross di Ekkelenkamp, errore di Obrador e l’esterno a porta vuota deposita la sfera alle spalle di Paleari.

Come detto, l’Udinese azzanna la gara appena tornati in campo nella ripresa.

Al 51′ il raddoppio con un colpo di testa imperioso di Kristensen. Gran calcio d’angolo battuto da sinistra da Miller, che pennella sulla testa del difensore, il quale svetta più in alto di tutti e devia verso la porta sguarnita di Paleari, il quale a sua volta aveva abbozzato un’uscita. Poi gestione senza fatica dei bianconeri, Torino quasi mai pericoloso. Finisce con un meritato 2-o per l’Udinese che sale a 47 punti, a ridosso di Bologna e Lazio. Il Torino resta a 31.

Foto: Instagram Ehizibue