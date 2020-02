Il Real vince e si aggiudica il derby di Madrid. A punire l’Atletico ci pensa Karim Benzema con un gol siglato in avvio di ripresa. Ora Zidane allunga in vetta sul Barça raggiungendo quota 49. Simeone, che ha fatto esordire Carrasco, resta fermo in quinta posizione con 36 punti.

Foto: Real Madrid Twitter