Un Frattesi mai visto: agganciato Zarate, ora punta altri due record

08/09/2026 | 13:20:00

Numeri da attaccante per un Davide Frattesi che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Finora solo Malen (5) e Raimondo (4) hanno inciso di più in area, la differenza è che sono entrambi attaccanti. Terzo gol in tre gare come Zarate nel 2008, l’ex Inter ha segnato nuovamente dopo un inserimento risultato ancora decisivo, con un colpo da attaccante. Nel mirino ci sono i sette gol segnati con il Sassuolo nella stagione 2022-23 e gli otto in stagione dell’annata successiva con la maglia dell’Inter, ma in entrambe le stagioni non aveva mai segnato tre reti in tre partite di Serie A, dunque si tratta della sua miglior partenza.

foto x lazio