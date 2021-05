Un disastro chiamato Calvarese. Ma Rizzoli ha almeno le stesse colpe

Gianpaolo Calvarese è riuscito a sbagliare quasi tutto in una partita dalla grande rivalità ma che ha dimostrato di non meritare un arbitro così poco all’altezza. La colpa è anche (soprattutto) del designatore Rizzoli che, nelle scelte, quest’anno ha spesso dimostrato di essere poco illuminato. Calvarese non è un arbitro per sfide di spessore e lo diciamo con la massima libertà e autonomia.

Ha fischiato come un vigile urbano, ha concesso tre rigori, insicuro sempre: sui primi due si potrebbe sorvolare, ma restano i dubbi, il terzo (quello decisivo per un presunto fallo, molto presunto, di Perisic su Cuadrado) è davvero figlio della fantasia. Se questi fossero rigori, bisognerebbe concederne una ventina a partita. All’interno di una partita con molti errori, inspiegabile anche il secondo giallo a Bentancur che ha lasciato la Juve in 10, a meno di un labiale che evidentemente ci è sfuggito. Il fallo non giustifica il giallo, neanche al 10 per cento. Il signor CalVARese ha trascorso quasi più tempo al monitor che altrove, ma ha sbagliato molto di suo senza l’ausilio della tecnologia. Dimostrando di essere assolutamente inadeguato anche per un Juve-Inter di fine stagione.

Foto: AIA