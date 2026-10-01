Un devastante Cisse firma la vittoria in extremis dell’Italia Under 21: battuta l’Armenia 0-1

01/10/2026 | 20:38:30

La Nazionale Under 21 guidata da Silvio Baldini ha vinto in Armenia al 95esimo grazie a una prodezza balistica del migliore in campo Alphadjo Cisse, talento del Milan. Dopo un primo tempo vano di occasioni, gli azzurrini hanno cambiato marcia nella ripresa, creando più occasioni pericolose. Due pali, colpiti da Cisse e Comuzzo, e il rigore sbagliato da Koleosho, sono stati, però, il preludio alla gioia finale. Il 5 ottobre all’Adriatico di Pescara, l’Italia affronterà la Polonia in una gara che si preannuncia decisiva per il primato del girone, attualmente guidato dai polacchi con 3 lunghezze in più.

Foto: Instagram Milan