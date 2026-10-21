Un Como da sogno distrugge lo United: doppio Paz (più assist), Douvikas e Ramos, 4-1!

21/10/2026 | 20:39:36

Il Como vince con un sorprendente 4-1 contro il Manchester United in Champions League. I lariani impongono sin da subito il proprio gioco, trovando immediatamente il vantaggio con la rete di Nico Paz al 2′. Dopo il gol subito, i Red Devils sembrano entrare in confusione, senza riuscire a rendersi pericolosi per il resto del primo tempo e tornando negli spogliatoi con zero tiri nello specchio della porta.

Nella ripresa, gli ospiti continuano a non trovare la quadra e il Como ne approfitta: al 49′ arriva il raddoppio firmato da Douvikas, mentre al 57′ Nico Paz sigla la sua doppietta personale. Ormai in balia dei lariani, gli ospiti provano ad attaccare con maggiore intensità, ma senza riuscire a superare la difesa comasca. Al 76′, Ramon cala il poker e mette il sigillo su una grande prestazione dei padroni di casa. Lo United riesce a trovare il gol della bandiera soltanto nel recupero, al 90’+1′, con Zirkzee, quando ormai è troppo tardi per riaprire la partita.

Foto: X Como