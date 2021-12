Un colpo da Dea: Demiral e Freuler ribaltano il Napoli (3-2)

Al Maradona si affrontano Napoli e Atalanta, anticipo del sabato sera valido per la 16a giornata di Serie A 2021-22.

Passa subito in vantaggio la Dea, ottima protezione della sfera da parte di Zapata, assist a rimorchio per Malinovskyi che centra l’angolino con il suo sinistro. Nulla da fare per Ospina.

Lozano si divora il pari sul cross di Mario Rui, il messicano in spaccata non riesce a insaccare a porta spalancata.

Pessina impensierisce un paio di volte la retroguardia azzurra, poi Zappacosta impegna Ospina

Mario Rui e Lozano cercano il pari, ma la difesa nerazzurra e Musso scacciano via i pericoli. Gol del pari che arriva nel finale, galoppata di Malcuit sulla destra, splendido tocco di Mertens all’indietro e Zielinski batte Musso al secondo tentativo. Al 40′ è 1-1 al Maradona! Finisce in parità un bellissimo primo tempo a Napoli.

Nella ripresa bastano due minuti e Mertens completa la rimonta: Malcuit lancia in campo aperto il belga che semina Demiral e infila Musso sul suo palo.

Al 53′ Zapata colpisce di testa e la sfera termina sul palo, poi ci prova Toloi. Al 60′ Ilicic calcia sugli sviluppi di un corner e Mariani dice che è rigore per un mani di Mario Rui. Mani che non viene riscontrato nel check del VAR e dunque si prosegue.

Ospina salva su Demiral al 65′, ma passa soltanto un minuto e il centrale turco fa 2-2 con una botta imparabile sotto la traversa.

Altri cinque minuti e la Dea si riporta avanti con Freuler: Ilicic serve lo svizzero al limite dell’area, non può nulla il portiere colombiano del Napoli. Vince 3-2 la squadra di Gasperini, Atalanta che sale a -4 dalla vetta.

Foto: Twitter Atalanta