“Un calcio al razzismo”: l’iniziativa della Juventus dedicata a studenti, insegnanti e famiglie

Oggi, 10 dicembre, è la giornata mondiale dedicata ai diritti umani. Un’occasione per ribadire la lotta contro ogni tipo di discriminazione che la Juventus ha rilanciato con l’iniziativa: “Un calcio al razzismo“. Come si legge sul sito del club, infatti, “in occasione della X edizione, Juventus rinnova completamente il progetto ponendo un nuovo obiettivo: puntare sull’educazione partecipata delle nuove generazioni attraverso un programma scolastico dedicato a studenti, insegnanti e famiglie. I recenti casi a cui continuiamo ad assistere negli stadi presentano una fotografia nitida quanto allarmante: il razzismo e la discriminazione, in tutte le sue forme, rappresentano, infatti, una piaga culturale grave e ancora irrisolta“.

E ancora: per questo motivo, Juventus, consapevole del suo ruolo in qualità di football company e per rinnovare il proprio impegno sul tema, ha deciso di lanciare oggi, 10 dicembre – Giornata mondiale dei diritti umani, una versione rinnovata e inedita del progetto “Un Calcio al Razzismo”. Il progetto educativo riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale e dedicato alle scuole secondarie di primo grado del Piemonte, in occasione della sua decima edizione si propone come un percorso didattico gratuito, modulare e interattivo, composto da tre lezioni autoconclusive:

Quale Razza ? Per scardinare e superare il concetto di razza

Per scardinare e superare il concetto di razza Uguali e diversi . Per riflettere su come nascano Pregiudizi e Stereotipi

Per riflettere su come nascano Pregiudizi e Stereotipi Io parlo… e non discrimino. Per comprendere il valore delle parole e come possano diventare un mezzo per discriminare.

L’obiettivo è rendere le giovani generazioni più consapevoli e responsabili del linguaggio adottato, per mezzo di attività formative e momenti di gioco. Attraverso il supporto degli insegnanti e il coinvolgimento delle famiglie, ragazzi e ragazze saranno, invitati a tracciare a fine percorso quella linea che non bisognerebbe mai superare: il confine netto e distinto tra il rispetto e ogni inaccettabile comportamento discriminatorio. Un Calcio al Razzismo si inserisce nel perimetro di azione di Juventus Goals e va a completare il pilastro Education insieme a Fair People, la proposta educativa sviluppata per le scuole con l’intento di crescere una nuova generazione di persone che vogliono vivere nel rispetto verso gli altri e se stessi e a Juventus For Special@School, il progetto sportivo e di inclusione che mette in contatto studenti con gli atleti della squadra di Juventus For Special per abbattere insieme i preconcetti e le discriminazioni legate alla disabilità.

Contrastare il razzismo e la discriminazione è un impegno che richiede sforzi sostenuti e combinati da tutte le parti in causa: per questo motivo Juventus si rende disponibile al dialogo e alla condivisone con tutti gli stakeholder interessati al progetto affinché questo possa essere replicato e possa coinvolgere quanti più ragazze e ragazzi possibili.