Un buon Milan cade contro il Benfica: rossoneri fermati dai pali, decide l’autogol di Biglia

Seconda sconfitta per il Milan in International Champions Cup. I rossoneri cadono 1-0 contro il Benfica, ma la prestazione degli uomini di Giamapolo è stata positiva con tante occasioni create: al 16′ il palo ferma Calhanoglu, un minuto dopo Castillejo si vede respingere in angolo il suo destro da Vlachodimos. Al 22′ Borini impegna ancora il portiere del Benfica e poco dopo Suso sfiora l’1-0 con un tiro a giro di sinistro. Prima del duplie fischio finale è Piatek che fa la barba al palo con un piatto destro rasoterra su assist di Rodriguez. In avvio di ripresa Castillejo si vede negare la gioia del gol dall’ennesimo intervento di Vlachodimos. Poi i portoghesi trovano il fortunoso gol vittoria con un destro di Taarabt che beffa Reina a causa della deviazione involontaria di Biglia. Lo stesso argentino coglie una traversa su calcio di punizione. Termina 1-0, ma gli spunti positivi per il Milan ci sono, eccome.

Foto: Twitter ufficiale Benfica