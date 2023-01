Un bel Torino conduce al Franchi: 1-0 all’intervallo, a segno Miranchuk. Fischi per la Fiorentina

La prima frazione di gioco del Franchi si chiude con il Torino avanti per 1-0 grazie alla pennellata di Miranchuk. I granata si sono fatti preferire nettamente alla squadra di Vincenzo Italiano. Infatti, i viola non sono ancora entrati in partita con il Torino che ha colpito anche una traversa con Seck. La gara si è sbloccata al 33′: Vojvoda recupera palla a centrocampo, si invola verso l’area della Fiorentina e serve un pallone perfetto per Miranchuk. Il russo controlla benissimo, si porta la palla sul mancino e lascia partire un sinistro a giro che non lascia scampo a Terracciano. Dopo il gol subito, però, i viola non sembrano accennare un minimo di reazione. E i tifosi li scortano nella spogliatoi sotto una pioggia di fischi.

Foto: Instagram Torino