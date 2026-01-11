Un autogol di Nelsson condanna il Verona. La Lazio vince 1-0

11/01/2026 | 19:57:38

La Lazio espugna il Bentegodi e vince 1-0 a Verona. Gara non semplice, abbastanza sporca da una parte e dall’altra, ricca di duelli in mezzo al camp0. Primo tempo avaro di emozioni, molto equilibrio, la Lazio fa possesso ma punge poco. Il Verona prova a ripartire e si rende pericoloso con Orban.

Nella ripresa la Lazio la sblocca al 70′. Si invola Lazzari sulla destra, palla in mezzo, Nelsson devia, creando un pallonetto che batte Montipò. Lazio avanti al Bentegodi. Reagisce il Verona che chiede un calcio di rigore al 90′, ma sull’azione c’è un fuorigioco e il VAR non interviene. Assalto Verona nel finale, la Lazio stringe i denti e la porta a casa. Finisce 1-0 per gli uomini di Sarri che salgono a 28 punti, il Verona resta ultimo a 13 punti.

Foto: sito Lazio