Un anno senza Maradona. Il ricordo del Napoli: “Diego infinito”

Un anno fa, il 25 novembre 2020, se ne andava Diego Armando Maradona, all’età di 60 anni. Una perdita immensa per il mondo del calcio e per lo sport in generale.

Uno dei maggiori interpreti del calcio, che ha regalato gioie ed emozioni ad un popolo, quello argentino e una città, Napoli.

Napoli che lo ha voluto ricordare stamattina, con un post sui social, dove ha scritto semplicemente “Diego”, con un cuore azzurro e una sua foto. Il tutto accompagnato dalla data di nascita di Maradona, il 1960 e il simbolo dell’infinito.

Foto: Twitter Napoli