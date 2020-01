Un anno alle spalle. Fake news del 2019: “Neymar al Barça: è fatta!” Ma nel 2020…

Un anno se n’è andato, tra notizie a sorpresa (Sarri alla Juve è un esempio), altre normali, altre ancora… fake news, come direbbero negli Stati Uniti per prendere le distanze. La fake news del 2019 è stata di sicuro: “Neymar torna al Barcellona, è fatta!” rilanciata dall’Italia con una sicurezza (?) estrema che soltanto poche ore dopo sia il Barça che il Paris Saint-Germain furono costretti a prendere le distanze. Come si è potuto intuire, Neymar è ancora lì, a disposizione di Tuchel, magari con la voglia di tornare blaugrana ma comunque ancora a Parigi. Chissà, magari al Barcellona ci tornerà nell’estate 2020, a un anno di distanza…

Foto: Twitter giocatore