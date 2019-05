Un altro rinnovo per il Pordenone: ufficiale l’accordo fino al 2021 con Magnaghi

Altro rinnovo in casa Pordenone. Attraverso un nuovo comunicato pubblicato quest’oggi sul proprio sito ufficiale, il club ha annunciato il “rinnovo del contratto dell’attaccante Simone Magnaghi, che sarà neroverde anche in serie B. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2021. In due stagioni con la maglia del Pordenone Magnaghi ha realizzato 12 reti: 6 nel 2017/2018 e altrettanti (con 2 assist) nella trionfale stagione 2018/2019, in cui la squadra neroverde ha vinto campionato e Supercoppa”.

Foto: twitter ufficiale Pordenone