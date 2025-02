Un altro pareggio per il Napoli: apre McTominay, risponde Ekkelenkamp (1-1)

Parità al Maradona: 1-1 tra Napoli e Udinese. Gli uomini di Conte passano in vantaggio a dieci minuti dalla fine del primo tempo. E lo fanno sugli di sviluppi di calcio d’angolo. Politano va alla battuta, sul secondo palo McTominay prende l’ascensore, si arrampica sulle spalle di Kristensen e di testa spinge il pallone in fondo al sacco. Immediata la risposta dei bianconeri che trovano la rete del pareggio con Ekkelenkamp che calcia da fuori area e col destro a giro batte Meret sul palo lontano. Nella ripresa non cambia il rullino della gara e la gara non si sblocca. Conte prova a ridisegnare l’assetto degli Azzurri: fuori Lukaku, Anguissa e Politano, dentro Simeone, Raspadori e Ngonge. Nel finale c’è spazio anche per Noah Okafor. Ma le sostituzioni non incidono: termina così 1-1 al Maradona. Gli uomini di Antonio Conte restano in testa +4 in attesa dell’Inter (che giocherà domani sera contro la Fiorentina a San Siro).

Foto: Instagram Napoli