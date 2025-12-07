Un altro Esposito in copertina: Sebastiano un affare per il Cagliari

07/12/2025 | 19:00:32

Non soltanto Pio, c’è un altro Esposito in copertina: stiamo parlando di Sebastiano, classe 2002, autore di una prestazione eccellente contro la Roma. Al servizio del Cagliari, non ha segnato ma è entrato in molte tra le azioni più importanti, compreso il calcio d’angolo finalizzato da Gaetano che ha permesso alla sua squadra di conquistare tre punti pesantissimi. Sebastiano è stato al centro di una trattativa di mercato che vi abbiamo anticipato nei dettagli, malgrado di parlasse del Parma sempre defilato rispetto al club di Giulini e all’interno di un’autentica telenovela prima di trovare tutti gli accordi con l’Inter. Alla fine la cifra ha rappresentato un affare per il Cagliari: 4 milioni in prestito con obbligo di riscatto più una percentuale di circa il 40 per cento in caso di futura rivendita. Sebastiano Esposito è già al servizio della squadra, ambientamento perfetto e pedina indispensabile per Pisacane.

Foto: sito Cagliari.

