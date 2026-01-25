Un﻿ allenatore al comando: Torrisi ha trasformato la Reggina

25/01/2026 | 17:50:18

Un allenatore al comando, si chiama Alfio Torrisi e da quando è arrivato ha trasformato la Reggina nel girone I di Serie D. Quella ottenuta nel pomeriggio in casa della Gelbison è la nona vittoria consecutiva, serie in corso, che ha permesso agli amaranto di arrampicarsi nella zona altissima della classica. Particolare determinante: un solo gol incassato all’interno della serie di successi, la blindatura della difesa un passaggio fondamentale. Ora la Reggina è a due punti dal primo posto occupato dall’Igea Virtus, in compagnia del Savoia prossimo avversario al Granillo, ha restituito un senso alla stagione, rivalutato gli investimenti estivi e all’interno di un mercato invernale ricco di movimenti. Torrisi ha scritto pagine indelebili alla guida del Trapani, avrebbe potuto allenare in Serie C ma quando la Reggina l’ha chiamato ha dato la precedenza agli amaranto e adesso la sta guidando con perizia all’interno di una rimonta che qualche mese fa sembrava impossibile. La stagione è ancora lunga, ma per la promozione in Serie C c’è anche la Reggina. Il marchio indelebile è di Alfio Torrisi, un allenatore al comando per i nuovi sogni di una città intera.

Foto: Instagram Reggina