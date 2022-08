Umtiti: “Voglio riscoprire il piacere di giocare a calcio”

Il difensore francese Samuel Umtiti, campione del mondo nel 2018, ha spiegato il perché del suo passaggio al Lecce, neo promossa in Serie A: “Sto uscendo da anni complicati, molto complicati. Voglio riscoprire il piacere di giocare a calcio”, ha detto a Sky Sport. Commosso al suo arrivo in Italia, il difensore ha espresso la volontà di iniziare al meglio questa nuova avventura in Serie A e la speranza di lasciarsi alle spalle gli infortuni che lo hanno tormentato.

Foto: Twitter Lecce