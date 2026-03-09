Umtiti sulla crisi di Endrick: “Fatica a trovare il suo posto in campo, deve cambiare qualcosa”

09/03/2026 | 15:00:52

Intervistato da After Foot di RMC, Samuel Umtiti ha parlato del momento complicato di Endrick al Lione, apparso in difficoltà dopo il grande avvio: “Ultimamente, ho notato che fa fatica a trovare il suo posto in campo. Il suo rapporto con i compagni non è più lo stesso. Si vede che ha bisogno di segnare gol. Appena riceve palla, il suo primo pensiero è tirare. Quello che mi dà fastidio è che a volte lo faceva già al Real Madrid. Quando è arrivato a Lione, pensavo che avesse capito, e va bene. Deve cambiare; ha bisogno dei suoi compagni. Quello che sta facendo non lo aiuterà. Ci aspettiamo molto da questo giocatore. Fin dal suo arrivo, è stato decisivo. Ci ha anche mostrato le sue qualità, soprattutto negli spazi stretti, ed è stato in grado di integrarsi con i suoi compagni di squadra”.

Foto: Instagram lione

