Umtiti: “Sono felice al Barcellona. Resterò anche la prossima stagione”

Il difensore del Barcellona, Samuel Umtiti, in un’intervista con RTLFrances, ha confermato la sua intenzione di continuare in blaugrana: “Ho un contratto, mi sento felice a Barcellona. E’ stata una stagione complicata, ma non è per questo che ho intenzione di andare altrove. La prossima stagione sarò ancora al Barcellona “. Ulteriori conferme dopo il ‘Sì’ secco registrato da Telefoot, alla domanda di permanenza con il Barça qualche giorno fa.

Foto: Mundo Deportivo