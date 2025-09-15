Umtiti si ritira, il saluto del Lecce: “Un onore averti visto indossare la nostra maglia”

15/09/2025 | 22:20:01

Samuel Umtiti ha detto l’addio al calcio giocato nel pomeriggio, appendendo le scarpe al chiodo. Il Lecce, con un post pubblicato sui propri canali social, ha voluto omaggiare il difensore francese, che ha vestito la maglia de salentini nella stagione 2022/23: “È stato un onore vederti indossare la nostra maglia: Samuel, in bocca al lupo per il futuro dalla tua famiglia giallorossa!”.

Foto: Instagram Umtiti