Umtiti polemico: “Fisicamente ho lavorato tanto ma la gente pensa che stia tutto il giorno sul divano”

Samuel Umtiti, difensore del Barcellona, ha rilasciato una dura intervista al MundoDeportivo in cui parla del periodo negativo che sta vivendo in maglia blaugrana: “Siccome non parlo, la gente pensa che io non faccia nulla, che passi tutto il giorno sul divano. Ma in realtà ho lavorato tantissimo, fisicamente sto meglio ora di quando sono arrivato al Barcellona e spero di avere l’opportunità di dimostrarlo. I fischi al Gamper mi hanno fatto male. Io amo il Barça, ma sembra che non serva a nulla. Mi sono sentito solo e meno male che sono una persona forte”.

FOTO: Twitter Umtiti