Umtiti: “Luis Enrique? A volte è un po’ testardo, ma questa è una delle sue più grandi qualità”

04/03/2026 | 18:25:07

L’ex Barcellona, Samuel Umtiti, ha concesso un’intervista a DAZN Francia. Queste le sue parole:

“Luis Enrique? A volte è un po’ testardo perché, una volta che gli viene in mente un’idea, è impossibile, assolutamente impossibile, fargli cambiare idea. Ma per me, questa è anche una delle sue più grandi qualità. Anche per me un allenatore è questo. Si tratta di trasmettere messaggi e assicurarsi che i giocatori credano in ciò in cui crede l’allenatore. Se ci riesce, ha già vinto tutto”.

Foto: Instagram Umtiti