Umtiti, ipotesi ritiro per il difensore francese

03/09/2025 | 11:38:06

A 31 anni la carriera di Samuel Umtiti potrebbe essere giunta al capolinea a causa di innumerevoli infortuni. A riportare la notizia è “L’Equipe” specificando una decisione del calciatore nei prossimi giorni. Una carriera infarcita da tanti successi (tra tutti il mondiale con la Francia nel 2018) e 200 partite tra Lione e Barcellona prima dello sbarco in Italia al Lecce nella stagione 2022-23 e nessun minuto nella scorsa stagione al Lille.

Foto: Instagram Umtiti