Umtiti: “In estate il Lione mi ha cercato”

Il difensore del Barcellona ha confermato l’interesse della sua ex squadra nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Queste le parole di Umtiti a Canal+: “Il Lione è la mia squadra, è la mia città. Sarò sempre grato a questa squadra perchè mi ha dato l’opportunità di giocare in Champions e di ricevere la chiamata della Nazionale. Quest’estate mi hanno cercato, ci sono stati dei contatti. Però l’interesso non è mai diventato qualcosa di concreto e decisivo per il trasferimento”.

Foto: Twitter personale Umtiti