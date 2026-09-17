Umtiti contro Yamal e Mbappé: “Non ho mai visto Messi chiedere un Pallone d’Oro”

17/09/2026 | 10:46:16

La cerimonia del Pallone d’Oro si avvicina e alcuni dei principali candidati alla vittoria finale stanno facendo autopromozione. È il caso di Mbappé e Yamal. Il francese ha ribadito come la sua stagione sia stata leggendaria, finendo come capocannoniere in Champions, Liga e ai Mondiali. Lo spagnolo, invece, ha detto di essere il migliore al mondo insieme al giocatore del Real Madrid, ma che il Pallone d’Oro spetti a lui per le prestazioni offerte durante l’anno. Samuel Umtiti, difensore per anni del Barcellona e compagno di squadra di Mbappé in Nazionale, ha parlato così a RMC Sport: “Non ho mai visto Messi parlare così al Barcellona del Pallone d’Oro. Lo ha vinto otto volte, ma non li ha mai chiesti. Ma Kylian è così e penso che possa infastidire qualche collega intorno a lui. Sappiamo che Mbappé ha un modo di esprimersi e che, a un certo punto, devi capire cosa intende”.

Foto: Instagram Umtiti