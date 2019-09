Samuel Umtiti, difensore camerunese naturalizzatosi francese, ha parlato dei suoi continui problemi fisici confessando un retroscena legato ai Mondiali del 2018 ai microfoni di Canal +: “Ai Mondiali del 2018 in Russia giocai con un problema al ginocchio, ma lo rifarei perché ora sono campione del mondo e nella vita devi prendere alcune decisioni. Non me ne pento”.

Foto: aftonbladet