Umtiti: “Avevo molto rancore, c’erano delle cose che non mi facevano andare avanti”

In una lunghissima intervista concessa a L’Equipe, Samuel Umtiti, difensore del Lille ed ex Lecce, ha parlato degli ultimi anni della sua carriera, che l’ha visto per un discreto periodo ‘ostaggio’ di un contratto molto importante con il Barcellona, con cui però non scendeva in campo. “Avevo molto rancore, cose dentro che non mi facevano andare avanti”, ha spiegato il difensore, campione del mondo con la Francia nel 2018.

Poi ha proseguito: “La vita è questo, ho capito che una carriera è fatta di alti e bassi, cose che accadono e cose su cui non puoi farci molto. È una cosa che voglio trasmettere ai giovani: dobbiamo vivere il presente, fare tutto quello che possiamo, dimostrare che abbiamo l’opportunità di fare un lavoro incredibile”.

Infine, sulla nuova avventura al Lille: “Con tutto quello che ho subito, sono esattamente dove voglio essere. Giochiamo a calcio per arrivare più in alto possibile, ci sono tappe che non si possono saltare ed è chiaro. Voglio restare in un club che vuole fare cose buone e che la gente veda le mie qualità”.

Foto: Instagram Umtiti