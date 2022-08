Umtiti arriva a Brindisi e scoppia in lacrime: “Sono felice”. E salta con i cori dei tifosi del Lecce

Samuel Umtiti è arrivato all’Aeroporto del Salento di Brindisi per iniziare la sua nuova esperienza da calciatore del Lecce. Il giocatore, campione del Mondo 2018 con la Francia arriva in prestito secco dal Barcellona. Umtiti si è emozionato per l’affetto dei tifosi e per il calore del pubblico salentino, che lo hanno inneggiato e hanno iniziato a saltare, con il francese che ha risposto ai cori. Un vero e proprio bagno di folla per l’arrivo del francese.

Poche le parole del giocatore che quasi in lacrime ha detto: “Sono felice”.

Foto: twitter Lecce