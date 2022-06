Umtiti al Girona? Il presidente del CdA: “Non è una possibilità che escludiamo”

Tanta ambizione in casa Girona per questa sessione di mercato e, di conseguenza, la prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati al club iberico c’è anche quello di Samuel Umtiti, difensore del Barcellona. Raggiunto dai microfoni di SER Catalunya, il presidente del CdA Pere Guardiola non ha chiuso le porte a quest’eventualità: “Non escludiamolo. Di queste cose però ne parlano il direttore sportivo e l’allenatore“.

Foto: Twitter Umtiti