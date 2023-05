Umtiti: “A Barcellona quattro anni di galera. Futuro? Penso solo al Lecce, concentrato sulla salvezza”

Durante l’intervista concessa a Canal+, il difensore del Lecce, Samuel Umtiti, è tornato a parlare del suo passato al Barcellona: “Sono stati quattro anni di galera quelli passati in Catalogna. Non solo sul piano sportivo ma anche della vita di tutti i giorni. Stavo proprio male, preferivo starmene in disparte. All’inizio stavo bene e mi esprimevo ad alti livelli poi ho iniziato a sentire un po’ di diffidenza nei miei confronti e ho capito che nessuno più credeva in me”.

Poi ha proseguito parlando del presente con la maglia del Lecce: “Per me è stata una sfida, avevo bisogno di sentirmi apprezzato, rispettato e utile. So bene che salvarsi non è come vincere un titolo, ma sono grato al Lecce perché qui ho ritrovato il sorriso. Il futuro? Ora penso solo al Lecce e sono concentrato sulla salvezza”.

Foto: Twitter Lecce