Umiliazione Real: Mbappé e Vinicius sotto accusa dopo il tracollo col PSG

10/07/2025 | 08:22:17

Pesante sconfitta per il Real Madrid nella semifinale della Coppa del Mondo per Club contro il Paris Saint-Germain. La squadra di Xabi Alonso, irriconoscibile, è stata dominata dal PSG di Luis Enrique, che ha impartito una vera lezione di calcio. A deludere maggiormente sono stati Kylian Mbappé e Vinicius Jr, entrambi autori di una prestazione disastrosa. AS ha assegnato un 3 al francese e un 2,5 al brasiliano: “Accelerazioni disperate, ma niente di concreto. Doveva entrare nella corsa al Pallone d’Oro, ora nessuno ne parla più”, si legge su Mbappé. Vinicius, invece, è stato definito “scollegato dal gioco, senza insistenza né carattere”. Critiche dure anche da Sport e Mundo Deportivo, che hanno evidenziato come Luis Enrique abbia zittito Mbappé, ricordandogli l’importanza del sacrificio difensivo, già menzionata nel documentario in cui il tecnico gli disse “devi dare l’esempio”.

Foto: insta real madrid