Ultimo allenamento ad Appiano: con Conte ci sono Zhang, Marotta e Ausilio

Inizia domani la nuova stagione dell’Inter con Antonio Conte che, per il secondo anno di fila, guiderà i nerazzurri verso un trofeo che manca ormai da nove anni. In vista dell’ultimo allenamento al Suning Training Centre di Appiano Gentile, oggi Marotta, Zhang Jr e Ausilio hanno fatto visita al tecnico salentino in vista della gara di domani contro la Fiorentina. Una partita importante non solo per il morale della squadra, ma per provare subito ad insidiare i piani alti della classifica

▶️ | INIZIO Domani inizia il campionato! Ultimo allenamento al Suning Training Centre pic.twitter.com/FHHAYhNsEc — Inter (@Inter) September 25, 2020

Foto: twitter Inter