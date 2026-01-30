Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Al Maradona Napoli e Fiorentina si giocano una fetta importante di campionato, Conte non vuole staccarsi definitivamente dal treno scudetto e i toscani non vogliono perdere altri punti nella lotta salvezza. Conte non recupera pedine e schiera il miglior Napoli possibile, Vanoli conferma il 4-1-4-1 con Gudmundsson e Kean in avanti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli, Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean.All. Vanoli

foto sito napoli