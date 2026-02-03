Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Torino

03/02/2026 | 22:31:29

L’Inter di Chivu si prepara per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Torino di Baroni. Chivu prepara diversi cambi, si scalda Darmian, pronto a giocare nel terzetto difensivo, così come dovrebbero trovare spazio Diouf e Mkhitaryan, in attacco toccherà a Bonny. 3-5-2 offensivo anche per Baroni, con Adams e Zapata davanti e il nuovo arrivato Obrador a sinistra.

INTER (3-5-2): Martinez J.; Darmian, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Chivu

TORINO (3-5-2) Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Zapata. All. Baroni

foto: x inter

