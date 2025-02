Ultima opportunità per Gyokeres: lo Sporting Lisbona è a un passo dall’eliminazione

Questa potrebbe essere veramente l’ultima in Champions League di Gyokeres con la maglia dello Sporting Lisbona. L’attaccante, infatti, è ormai finito nel mirino dei top club europei che, con tutta probabilità, in estate daranno il via a una pazza asta pur di aggiudicarselo e portarlo alla propria corte. Il club portoghese quindi, se vorrà continuare il proprio cammino in Champions League, dovrà compiere una rimonta a dir poco impossibile. Il Borussia Dortmund ha tre reti di vantaggio, ma stavolta dal 1′ di gioco dovrebbe esserci lo svedese che proverà a ripetere la prestazione fatta vedere contro il Manchester City di Guardiola.

FOTO: Instagram Gyokeres