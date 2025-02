Ultima chance per Milan: contro il Bologna per sognare l’accesso in Champions League

L’obiettivo del Milan, fin dall’inizio della stagione, è sempre stato quello di arrivare almeno in zona Champions League. Traguardo che, almeno per il momento, rimane molto lontano dalla realtà. I rossoneri si trovano a quota 41 punti e a ben 8 lunghezze di distanza dal quarto posto, attualmente occupato dalla Juventus. Proprio per questo motivo, gli uomini di Conceiçao non hanno più scuse: vincere contro il Bologna è d’obbligo. Oltre a mettere in cassaforte uno scontro diretto, il Diavolo riuscirebbe così ad andare a meno cinque dalla zona Champions, riaprendo così ogni possibile discorso. Se così non dovesse essere, la strada verso la tanto desiderata competizione europea diventerebbe difficile, per non dire impossibile. Questa sera, dunque, i rossoneri hanno l’ultima e vera possibilità di credere nel quarto posto.

FOTO: X Milan