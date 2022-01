Ullmann si presenta al Venezia: “Giocare in Italia è un sogno, la società ha obiettivi chiari”

Maximilian Ullmann, neo-acquisto del Venezia, è stato presentato dal club lagunare. Ecco le sue parole: “Quando ho saputo dell’interessamento del Venezia sono rimasto piacevolmente sorpreso. La trattativa è stata veloce, dopo la prima manifestazione di interesse da parte del club e dopo aver parlato col club sono rimasto molto colpito dalla sua filosofia e dalle ambizioni. Ci sono ragazzi giovani e promettenti, con una società che ha obiettivi chiari. Considero questa tappa importante per la mia carriera, probabilmente è uno dei momenti più importanti della mia carriera. Giocare in Italia è un sogno, sono pronto per questa sfida e nel futuro magari tra le sfide ci sarà anche la nazionale, ma intanto penso ad aiutare la squadra”.

FOTO: Twitter Venezia