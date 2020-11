Ulivieri su Gattuso: “Vale venti volte gli allenatori di una volta”

Una promozione a pieni voti per Gennaro Gattuso. L’allenatore del Napoli ha ricevuto i complimenti di Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione italiana allenatori ed ex tecnico dei partenopei (1998/99). Ulivieri ha parlato a Radio Kiss Kiss: “Gattuso non sarà il nuovo Ulivieri, perché ha un vantaggio: gli allenatori di oggi hanno molte più conoscenze di quelle che avevamo noi quando cominciavamo. Mi piacerebbe fare un paragone tra me e Gattuso, ma non ci sta. Lui vale venti volte gli allenatori di una volta. Juve-Napoli? È un discorso che riguarda i giudici”.

Foto: Twitter Figc