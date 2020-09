Ulivieri: “Pirlo? Un ottimo studente. Ha una visione all’avanguardia, propone un calcio internazionale”

Renzo Ulivieri, insegnante al corso per allenatori Uefa Pro di Coverciano, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport sull’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Questo il suo giudizio: “È stato un ottimo studente. Si aggiorna in continuazione, non si ferma mai. La sua tesi parlava della sua visione del calcio. Una visione non solo moderna, ma addirittura all’avanguardia. Il suo obiettivo è proporre un calcio molto internazionale. Mi ha colpito come pensa la difesa: andare a marcare fuori rimanendo sempre in linea. Concetti difficili da applicare, ma molto interessanti”.

Foto: Twitter Figc