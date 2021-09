Ulivieri: “La Juve è una squadra da ricostruire. Spalletti? A Napoli ha una base consolidata”

Il presidente dell’associazione allenatori Renzo Ulivieri, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sui tecnici della Serie A

Su Spalletti e Allegri: “Sono due allenatori che sul piano tattico, di gestione della gara nei 90’ sono al top: se c’è da guadagnare qualcosa riescono a portarlo a casa. Altra cosa in comune: il percorso. Non sono piovuti dal cielo in Serie A, ma hanno fatto gavetta per arrivare, anche abbastanza lunga. La Juve aveva provato una rifondazione di una squadra che cominciava ad avere segni dell’età. Qualcuno dice che è fallita, io ricordo che ha vinto due coppe, ma è indubbio che è una squadra da costruire, da tenere insieme. Il Napoli? Luciano ha una base più consolidata, che aveva funzionato, ma che era mancata un po’ in continuità. Sta portando del suo e già si vede una squadra che sta prendendo le sue caratteristiche. Ma è molto razionale, sa cosa prendere di buono dal passato e cosa aggiungere”.

Foto: Twitter Figc