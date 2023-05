Ulivieri: “Gasperini? Probabilmente adesso correggerebbe qualcosa di quelle parole, non ha voluto affrontare la curva”

Renzo Ulivieri ha commentato a RaiRadio1 le parole pronunciate ieri da Gasperini sul caso Vlahovic: “C’è il comportamento durante la partita, in cui si è carichi di tensione, soprattutto nella parte finale, sono film che abbiamo già visto e ne parla uno che di peccati ne ha fatti tanti in passato. Quest’anno è stato un po’ particolare, dove le tensioni sono aumentate. Bisognerebbe riuscire ad essere più freddi, un modello da imitare ci sarebbe: Nils Liedholm. Spero ci sia un’inversione di tendenza. Sono dichiarazioni fatte a fine partita che hanno destato qualche perplessità, poi se ci ripensa un attimo anche Gasperini probabilmente qualcosa correggerebbe”.

Ha evitato di affrontare la curva?: “Probabilmente sì, non è stata una bella cosa. Uno perché è nero, l’altro perché è zingaro o giallo: non se ne viene più a capo. C’è bisogno di più incontri con le tifoserie, di più confronto: sennò prendiamo una strada che non porta da nessuna parte”.

Foto: Ulivieri Twitter uff Figc