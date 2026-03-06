Ulisses Garcia: “Ho trovato una città molto bella. Il campionato italiano è molto tattico”

06/03/2026 | 18:32:09

Il neo acquisto del Sassuolo, Ulisses Garcia, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Il mio nome è particolare, appartiene alla mitologia greca. Ai miei compagni di scuola faceva ridere il riferimento all’Odissea ma a me non dava fastidio. Ulisse è stato un grande personaggio della mitologia greca. La mia carriera? Sono molto contento di quello che ho fatto. Ho lasciato casa molto presto, a 15 anni mi sono trasferito a Zurigo, poi in Germania dove ho capito il calcio ad alti livelli con il Werder Brema, e sono nuovamente tornato in Svizzera dove ho conquistato tre titoli. Poi c’è stata una bella esperienza al Marsiglia, dove ho avuto grandi allenatori e grandi compagni. Ora sono felice di essere al Sassuolo. La mia carriera è stata un viaggio e di questo ne vado fiero. Il rapporto con mia madre? Mi ha sempre supportato e ha sempre voluto che facessi anche un bel percorso scolastico. Ci teneva che andassi bene e sia lei che mio padre mi hanno sempre sostenuto. Ora sono io padre di due fantastici bambini, una selle cose più belle che mi è capitata nella vita. Sassuolo? Ho trovato una città molto bella e un altrettanto bello stadio. Il campionato italiano è molto tattico, le squadre sono tutte ben organizzate. Grosso? Anche se si esprime molto di più in italiano, ogni tanto ci parla anche in francese. Compagni che più mi hanno sorpreso? Dico Matic, fa impressione vedere l’intensità che mette in allenamento a 37 anni”.

Foto: sito Sassuolo