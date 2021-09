Ujkani: “Facile scegliere l’Empoli, è un piacere tornare in Toscana. La trattativa? Vi spiego”

Samir Ujkani, nuovo acquisto dell’Empoli, è intervenuto oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione. Di seguito un estratto delle sue parole.

Sulla scelta di approdare all’Empoli

“Per prima cosa sono molto contento di essere qua. La scelta è stata facile, quando il mio agente mi ha chiamato non ci ho pensato due volte, conoscendo la piazza e sapendo come si lavora qua. Com’è nata la trattativa? Ero in ritiro con la Nazionale e il mio agente mi ha chiamato improvvisamente. Avevo anche altre offerte, ma appena ho saputo dell’interesse dell’Empoli ho sposato subito il progetto. Per me è un piacere tornare in Toscana ed è uno dei motivi perché ho detto sì all’Empoli”.

Sulla sua carriera

“Per prima cosa cerco di essere sempre un professionista, di lavorare sempre al 100% e di dare una mano alla squadra. Sono venuto per questo, poi le scelte spetteranno al mister. Per questo mi godo il momento e vado a duemila, quando c’è bisogno di me”.

Sulla sconfitta contro il Venezia

“La partita di sabato è andata storta, però è passata. Pensiamo alla prossima: è la nostra mentalità, pensiamo alla Samp, con cui dovremo dare il massimo”.

Sul gruppo

“Dovremo lavorare sempre al 100% anche nei momenti di difficoltà, perché arriveranno. Dobbiamo stare compatti e uniti e lavorare l’uno per l’altro, è l’unico segreto che conosco”.

