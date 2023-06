Ugarte annuncia: “Vado al PSG”. Ma lo Sporting frena

Manuel Ugarte aveva annunciato il suo imminente passaggio al Paris Saint-Germain ai microfoni di Record: “La verità è che ora sto riposando per poter iniziare al meglio la mia avventura al PSG. Vado in un club gigante, non riesco ancora a crederci”. Un annuncio che è diventato presto un giallo. Infatti il presidente del club portoghese, Varandas, ha così smentito il centrocampista: “Non c’è nulla di firmato, ci sono due club che possono pagare la clausola da 60 milioni, uno è il Psg e l’altro non lo dico. Il giocatore ha scelto i francesi ma vedremo a luglio”.

Foto: Instagram Ugarte