Ufo Messi: poker con due gol su punizione, scavetto, serpentina e assist nel 7-1 al Montreal

30/08/2026 | 10:03:57

Alla prima di Kily Gonzalez, scelto come nuovo allenatore al posto di Guillermo Hoyos, esonerato dopo 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5, l’Inter Miami strapazza di gol i canadesi del Montreal con un rotondissimo 7-1. Mattatore della serata, neanche a dirlo, Leo Messi. L’argentino ha messo la firma su 5 dei 7 gol totali, con un poker e un assist per Luis Suarez. Prima ha aperto il conto con una punizione, deviata dal difensore ospite, poi ha raddoppiato con una serpentina partendo dal limite dell’aria di rigore e concludendo a rete con il piede destro. Sempre nella ripresa, ha aumentato il bottino con uno scavetto morbido depositato alle spalle dell’incolpevole Gillier, prima di completare l’opera con la 74esima punizione in carriera, a -4 nella classifica all-time da Marcelinho Carioca. Da segnalare anche la prima rete di Casemiro con l’Inter Miami.

Foto: Facebook Inter Miami