Uffuciale: Aaron Ramsey lascia il Cardiff. L’ex Juve era allenatore e giocatore dei gallesi

13/06/2025 | 19:04:34

Si è conclusa l’avventura di Aaron Ramsey come allenatore-giocatore del Cardiff. L’ex centrocampista della Juventus, 34 anni, ha il contratto in scadenza a giugno e lascerà il club gallese. Ecco il comunicato: “Aaron Ramsey lascerà i Bluebirds quest’estate. Il capitano gallese è rientrato nel club della sua infanzia durante l’estate del 2023, prima di assumere il ruolo di allenatore ad interim per le ultime tre partite della stagione 2024/25. Aaron lascia il Cardiff City Stadium con i nostri migliori auguri. Al momento, il capitano del club Joe Ralls e Andy Rinomhota sono ancora in trattativa con il club. Anche Jamilu Collins, Raheem Conte, Anwar El Ghazi, Kieron Evans, Dimitrios Goutas e Yakou Méïté lasceranno il club alla scadenza dei loro accordi, il 30 giugno 2025”.

Foto: Instagram Cardiff